На курганского бизнесмена завели дело о контрабанде наличных

Сотрудники Уральского таможенного управления возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена из Кургана о контрабанде наличных средств (ст. 200.1 УК РФ). Он пытался вывезти через пост аэропорта Кольцово (Екатеринбург) 4 млн руб. и 240 сомони, сообщает пресс-служба ведомства.

Банкноты работники таможни обнаружили у 34-летнего пассажира самолета, собиравшегося в Худжанд (Таджикистан), во время выборочного досмотра. Сумма наличных в три раза превысила допустимую норму в 10 тыс. долларов в эквиваленте. Выяснилось, что предприниматель владеет тремя магазинами в Курганской области. Сначала он сообщил, что деньги нужны для открытия бизнеса в Республике Таджикистан, но после рассказал, что перевозит их для строительства дома своим родителям. У пассажира изъяли сумму, которую он пытался провезти контрабандой, — 3.1 млн руб.

Виталина Ярховска