Полицейские в Челнах конфисковали у пенсионера самодельное оружие

В Набережных Челнах полицейские конфисковали у 64-летнего местного жителя пистолет и револьвер, изготовленные кустарным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

По результатам экспертизы установлено, что револьвер был собран из частей списанного оружия, а пистолет переделан из охолощенного Р-411. Обе единицы оружия были изготовлены кустарным способом под патрон калибра 10ТК.

По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Мужчина может быть осужден на срок до 5 лет лишения свободы.

Артём Дергунов