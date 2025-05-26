Уфимка отработает 200 часов за перевод 12 тысяч рублей украинской церкви

Калининский райсуд Уфы признал уфимку виновной в предоставлении или сборе денег либо оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности организации, признанной в РФ нежелательной (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Как стало известно «Ъ-Уфа», подсудимая перевела около 12 тыс. руб. украинской христианской церкви «Новое поколение» (признана в РФ нежелательной организацией).

Венера Хисамова