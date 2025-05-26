Краснодарский край вышел на второе место в России по количеству умных устройств для бизнеса в сетях МТС

Цифровая экосистема МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Краснодарского края превысило 600 000.

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Регион является одним из лидеров по этому показателю в стране, занимая второе место – сразу после Москвы. В топе отраслей , где наиболее востребованы М2М-устройства – ЖКХ и энергетика.

Средний ежегодный прирост устройств М2М в сети региона составляет свыше 20%. Наибольшие темпы прироста демонстрируют курьерские службы, каршеринг и кикшеринг. В сельском хозяйстве ежегодный прирост умных устройств составляет порядка 10%. В современных агрокомплексах М2М используется для мониторинга животных, контроля почвы, автоматизации подкорма, поливов, аэрофотосъемки и составления карт полей. В энергетике, отраслях промышленного и сельского хозяйства за последний год стало вдвое больше запросов на устройства для экомониторинга окружающей среды.

В топ отраслей, где цифровые устройства применяются давно и наиболее масштабно, входят ЖКХ и ресурсоснабжающие организации - как в энергетике, так и в водо-газоснабжении. В большинстве своем это приборы, направленные на сбор и учет данных конечных пользователей. Далее следуют логистические компании с мониторингом транспорта. Замыкает топ масштабных направлений в М2М - управление городской инфраструктурой и работа в проектах «Умный город», «Безопасный город». Это дистанционный контроль и координация светофоров, управление уличным освещением, передача информации с камер видеонаблюдений, POS-терминалы для оплаты проезда.

«Решения, с которых начинался интернет вещей больше десяти лет назад – в терминалах оплаты, мониторинге транспорта - сегодня не только не утратили своей актуальности, но переживают цифровой ренессанс. Общество запускает новые процессы и целые отрасли, которые невозможно представить без дистанционного контроля и быстрого обмена данными. Во многом даже существование технологии межмашинного взаимодействия делает возможным появление новых бизнесов и сфер человеческой деятельности. Люди высвобождают свои ресурсы для решения более сложных задач, в то время как цифровые устройства берут учёт и рутину на себя», - отметила директор МТС в Краснодарском крае по работе с корпоративными клиентами Елена Усенко.