На предприятии «Покровский хлеб» обнаружили нарушения требований охраны труда

После несчастного случая, произошедшего с работником одного из крупнейших пермских хлебозаводов «Покровский хлеб», на предприятии обнаружили нарушения требований охраны труда. По данным региональной госинспекции труда, после получения мастером АО «Покровский хлеб» тяжелой травмы в результате падения, инспекция провела на хлебозаводе выездную контрольную (надзорную) проверку. Мероприятие указало на нарушения требований трудового законодательства в части охраны труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание АО "Покровский хлеб".

Фото: Яндекс-Карты Здание АО "Покровский хлеб".

Фото: Яндекс-Карты

В частности, госинспекция выявила нарушения в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Локальный акт, регулирующий норму выдачи СИЗ на предприятии, был разработан с учетом требований утратившего силу законодательства. Одиннадцати сотрудникам, работавшим слесарями-ремонтниками, на хлебозаводе не выдали дерматологические смывающие средства, токарю не выдали средства защиты органов дыхания. Кроме того, инспекция установила, что работодатель в нарушение требований обучал работников вопросам охраны труда самостоятельно, а не в специализированном учебном центре. Сейчас в инспекции по охране труда решают вопрос о привлечении АО «Покровский хлеб» к административной ответственности.

Напомним, в апреле мастер по ремонту оборудования «Покровского хлеба» упал с приставной лестницы. Он получил тяжелую сочетанную травму.

Отметим, АО «Покровский хлеб» — одно из крупнейших предприятий в Пермском крае по производству хлебобулочной и кондитерской продукции. Пост генерального директора компании с мая 2004 года занимает Алексей Сурулев. Численность сотрудников хлебозавода — 602 человека.