В Тольятти экс-директор обанкротившейся компании препятствовал деятельности конкурсного управляющего

Прокуратура Автозаводского района провела проверку соблюдения федерального законодательства о несостоятельности по обращению конкурсного управляющего, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что бывший директор транспортной компании не передал конкурсному управляющему всю имеющуюся у него документацию и материальные ценности организации, фактически воспрепятствовав деятельности конкурсного управляющего.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего».

Решением Арбитражного суда Самарской области бывший руководитель организации привлечен к административной ответственности, документы переданы конкурсному управляющему.

Алексей Алексеев