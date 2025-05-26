Дело 19-летнего жителя Удмуртии о диверсии на жд-путях направили в суд

В Удмуртии утвердили обвинительное заключение по делу о поджоге на железной дороге, сообщает пресс-служба прокуратуры. 19-летний житель республики обвиняется в диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следствие считает, что в июне 2024 года фигурант, выполняя задание неустановленного лица из интернета, поджог релейный шкаф с оборудованием. Оно необходимо для безопасного движения поездов на участке Горьковской железной дороги в Глазовском районе. Уголовное дело рассмотрит Верховный Суд Удмуртии.

Напомним, в июне 2024 года УФСБ сообщило о задержании местного жителя, который, по версии следствия, занимался подготовкой к диверсии на объекте обеспечивающей инфраструктуры одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. Было возбуждено уголовное дело по статье о содействии диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).