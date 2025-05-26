Поток трудовых мигрантов в Ставропольском крае сократился на 30%

Количество трудовых мигрантов в Ставропольском крае снизилось на 11 тыс. человек после ужесточения российского миграционного законодательства, при этом число иностранных студентов увеличилось на треть. В 2024 году на миграционный учет встали 24 тыс. иностранцев, следует из доклада регионального Уполномоченного по правам человека.

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Новые правила коснулись получения разрешений на проживание, трудоустройство и обучение.

Основными странами происхождения мигрантов в регионе остаются Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Молдова, Грузия и Украина.

На фоне общего снижения миграции наблюдается рост числа иностранцев, прибывающих для получения образования. В 2024 году их количество достигло 5478 человек против 4012 в 2023 году. Среди иностранных студентов наибольшее представительство имеют граждане Узбекистана — 642 человека.

Николай Аксенов