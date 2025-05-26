Начал курсировать новый поезд из Таганрога в Симферополь

Новый пассажирский поезд «Таврия» сообщением Таганрог–Симферополь отправился 25 мая в первый рейс. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Поезд будет курсировать через день. В его состав включены купейные вагоны класса 2К, а также плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.

От станции Таганрог Пассажирский поезд отправляется в 10:55. В Ростове-на-Дону останавливается на станции Первомайская (11:59 – 12:33) и прибывает в Симферополь на следующий день в 6:00.

Из Симферополя поезд отправляется в 13:30. Остановка в Ростове-на-Дону (на станции Ростов-Главный, пригородный вокзал) – на следующий день в 04:35 – 05:04, прибытие в Таганрог в 6:15.

Мария Иванова