На 42-м году жизни скончалась глава филиала УИИ по Грачевскому району
Руководитель филиала уголовно-исправительной инспекции по Грачевскому району и основатель волонтерской группы «Свекла для СВОих» Татьяна Кривенко скончалась в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в администрации округа.
Фото: Администрация Грачевского района
«Она была вдовой Сергея Николаевича Кривенко, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции и посмертно награжденного орденом мужества. Она запомнилась окружающим жизнерадостностью и оптимистичным настроем»,— следует из сообщения.
Администрация района выразила соболезнования семье покойной: «Сопереживаем и разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами».