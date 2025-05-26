На 42-м году жизни скончалась глава филиала УИИ по Грачевскому району

Руководитель филиала уголовно-исправительной инспекции по Грачевскому району и основатель волонтерской группы «Свекла для СВОих» Татьяна Кривенко скончалась в возрасте 42 лет. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Грачевского района Фото: Администрация Грачевского района

«Она была вдовой Сергея Николаевича Кривенко, погибшего при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции и посмертно награжденного орденом мужества. Она запомнилась окружающим жизнерадостностью и оптимистичным настроем»,— следует из сообщения.

Администрация района выразила соболезнования семье покойной: «Сопереживаем и разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами».

Николай Аксенов