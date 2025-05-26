ПАИЖК присоединят к КРПК

АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК) прекращает свою деятельность. На «Федресурсе» сегодня появилось сообщение, что единственным акционером АО «ПАИЖК» «Корпорацией развития Пермского края (КРПК) было принято решение о реорганизации в форме присоединения АО «ПАИЖК» к АО «КРПК». В результате реорганизации в форме присоединения АО «КРПК» продолжит свою деятельность, АО «ПАИЖК» прекратит, говорится в сообщении.

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«Решение о реорганизации принято в том числе в связи с тем, что «ПАИЖК» выполнило все стоявшие перед ним задачи и фактически уже не ведёт проектную деятельность. В результате реорганизации увеличится уставной капитал «КРПК», что положительно скажется на взаимодействии с банковским сектором в ходе реализации проектов. Дополнительный эффект при реорганизации – сокращение административно-управленческих расходов», - пояснил генеральный директор АО «КРПК» Юрий Аликин.

ПАИЖК было создано в 2005 году, и долгое время являлось региональным оператором федеральной ипотечной программы в Перми и Пермском крае, а также курировало проект по решению проблем обманутых дольщиков.

В последние годы юрлицо не вело активной финансово-экономической деятельности, владея рядом краевых активов и проектов: 50% долей в ООО «ТройкаПермь», 25% в ООО «Газпромнефть дорожное строительство — Прикамье», 19,5% в ООО «Спортивный комплекс “Олимпия-Пермь”». Выручка в 2024 году — 56 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб.