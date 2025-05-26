На проект реконструкции станции аэрации в Саратове потратят 150 млн рублей

МУПП «Саратовводоканал» объявило аукцион на разработку проекта реконструкции городской станции аэрации на Томской, 13 в Заводском районе. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предлагают заплатить за указанные работы 149,9 млн руб. В настоящее время принимаются заявки. Победитель станет известен 17 июня.

Подрядной организации предстоит разработать проект, согласовать его с заказчиком, получить заключение научно-технического совета Минприроды РФ. Проект должен включать четыре этапа максимум. Речь идет и о возведении блока ультрафиолетового обеззараживания.

Завершение проектно-изыскательских работ требуется в 2025-2026 годах. Проведение строительно-монтажных работ ожидается в 2027-2030 годах.

Павел Фролов