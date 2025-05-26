«Обстановка в мире оставляет желать лучшего»
Дмитрий Дризе — о ситуации вокруг переговорного процесса
Второй раунд переговоров России и Украины, вероятно, пройдет снова в Стамбуле. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Ранее глава МИД Сергей Лавров отрицательно оценил предложение Запада провести новую встречу в Ватикане. Согласно недавнему сообщению Bloomberg, очередной этап консультаций пройдет уже на этой неделе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ближайшие семь дней могут стать решающими.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Россия и Украина провели обмен пленными 1000 на 1000. Это произошло на фоне явной активизации боевых действий. Иногда это связывают с перспективой их скорого окончания. Как известно, JPMorgan прогнозирует завершение активной фазы противостояния к июлю. Честно говоря, верится в это с трудом. Как бы то ни было, первый раунд переговорного процесса завершен, нужно переходить ко второму. Ясность на этот счет отсутствует. Москва явно повысила ставки — по сути, вновь вернулась к требованию об уходе Владимира Зеленского.
Таким образом становится понятным содержание меморандума, относительно российских условий для перехода к миру. Кроме того, Ватикан как место встречи Российскую Федерацию также не устраивает. Несмотря на то, что Дональд Трамп вроде как активно поддержал именно Святой престол и даже был готов отправить туда высокую американскую делегацию. Тем временем некие источники государственного агентства ТАСС сообщили, что переговоры пройдут все-таки в Стамбуле. Если эта информация верна, тогда получается, что Белый дом в очередной раз готов уступить Кремлю.
Интересно, что в таком случает скажут Киев и Европа. В целом наступающая неделя может наконец-то стать решающей. Вариантов развития событий несколько, либо переговорный процесс прерывается. Америка из него выходит, санкционный закон Грэма-Блюменталя будет в итоге поставлен на голосование. Или же консультации все-таки состоятся, скажем, не в Стамбуле и не в Ватикане, а где-то в третьем месте, которое всех устроит. Или все останется как есть, в Турции пройдет исключительно техническая встреча для выработки «дорожной карты».
При этом Трамп и ЕС вступили еще и в торговое противостояние. Это дополнительный фактор, который может повлиять и на украинскую ситуацию. К слову, не исключен если не распад, то серьезный кризис формата «Группы семи». При этом Китай активно зовет ЕС в свои объятия. Европейцы со своей стороны призывают товарища Си помочь урегулировать украинский конфликт. Для Трампа это дополнительный раздражающий фактор. Все это в совокупности чревато серьезными изменениями расстановки сил в мире. Вряд ли в Белом доме будут рады подобному развитию событий. Со своей стороны Европа не намерена бросать Украину. 27 мая ЕС намерен обсудить возможность лишить права голоса Венгрию, которая постоянно препятствует антироссийскими санкциям.
В случае успеха будет принят весьма жесткий 18-й пакет европейских санкций, а также продлены действующие. Впрочем, высока вероятность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз даст себя уговорить. Команда Зеленского настаивает на встрече президентов России и Украины при возможном участии главы Белого дома и европейских лидеров.
К слову, относительно двустороннего российско-американского саммита новостей особых нет. Это значит, что, скорее всего, формула мира по-прежнему не согласована, следовательно, ни о каких выгодных совместных бизнес-проектах речи не идет. Обстановка в мире оставляет желать лучшего и даже имеет явную тенденцию к ухудшению.
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