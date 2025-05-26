«Обстановка в мире оставляет желать лучшего»

Второй раунд переговоров России и Украины, вероятно, пройдет снова в Стамбуле. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. Ранее глава МИД Сергей Лавров отрицательно оценил предложение Запада провести новую встречу в Ватикане. Согласно недавнему сообщению Bloomberg, очередной этап консультаций пройдет уже на этой неделе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что ближайшие семь дней могут стать решающими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Россия и Украина провели обмен пленными 1000 на 1000. Это произошло на фоне явной активизации боевых действий. Иногда это связывают с перспективой их скорого окончания. Как известно, JPMorgan прогнозирует завершение активной фазы противостояния к июлю. Честно говоря, верится в это с трудом. Как бы то ни было, первый раунд переговорного процесса завершен, нужно переходить ко второму. Ясность на этот счет отсутствует. Москва явно повысила ставки — по сути, вновь вернулась к требованию об уходе Владимира Зеленского.

Таким образом становится понятным содержание меморандума, относительно российских условий для перехода к миру. Кроме того, Ватикан как место встречи Российскую Федерацию также не устраивает. Несмотря на то, что Дональд Трамп вроде как активно поддержал именно Святой престол и даже был готов отправить туда высокую американскую делегацию. Тем временем некие источники государственного агентства ТАСС сообщили, что переговоры пройдут все-таки в Стамбуле. Если эта информация верна, тогда получается, что Белый дом в очередной раз готов уступить Кремлю.

Интересно, что в таком случает скажут Киев и Европа. В целом наступающая неделя может наконец-то стать решающей. Вариантов развития событий несколько, либо переговорный процесс прерывается. Америка из него выходит, санкционный закон Грэма-Блюменталя будет в итоге поставлен на голосование. Или же консультации все-таки состоятся, скажем, не в Стамбуле и не в Ватикане, а где-то в третьем месте, которое всех устроит. Или все останется как есть, в Турции пройдет исключительно техническая встреча для выработки «дорожной карты».

При этом Трамп и ЕС вступили еще и в торговое противостояние. Это дополнительный фактор, который может повлиять и на украинскую ситуацию. К слову, не исключен если не распад, то серьезный кризис формата «Группы семи». При этом Китай активно зовет ЕС в свои объятия. Европейцы со своей стороны призывают товарища Си помочь урегулировать украинский конфликт. Для Трампа это дополнительный раздражающий фактор. Все это в совокупности чревато серьезными изменениями расстановки сил в мире. Вряд ли в Белом доме будут рады подобному развитию событий. Со своей стороны Европа не намерена бросать Украину. 27 мая ЕС намерен обсудить возможность лишить права голоса Венгрию, которая постоянно препятствует антироссийскими санкциям.

В случае успеха будет принят весьма жесткий 18-й пакет европейских санкций, а также продлены действующие. Впрочем, высока вероятность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз даст себя уговорить. Команда Зеленского настаивает на встрече президентов России и Украины при возможном участии главы Белого дома и европейских лидеров.

К слову, относительно двустороннего российско-американского саммита новостей особых нет. Это значит, что, скорее всего, формула мира по-прежнему не согласована, следовательно, ни о каких выгодных совместных бизнес-проектах речи не идет. Обстановка в мире оставляет желать лучшего и даже имеет явную тенденцию к ухудшению.

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Дмитрий Дризе