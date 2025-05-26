Кубань заняла 52-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Краснодарский край занял 52-е место в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей в 2024 году, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного РИА «Новости» на основе информации Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Согласно расчетам, потенциально возможный остаток денежных средств у среднестатистической семьи из двух работающих взрослых после обязательных расходов составил в регионе 39,2 тыс. руб. при одном ребенке и 23,2 тыс. руб. при двух. Рейтинг строился с учетом медианной зарплаты в субъекте и регионального прожиточного минимума, установленного отдельно для работающих и детей. Для сопоставимости итоговых данных расчет был скорректирован на региональные различия в потребительских ценах.

Лидером рейтинга остается Ямало-Ненецкий автономный округ, где после основных расходов у семьи с одним ребенком остается 145,2 тыс. руб., с двумя — 125,1 тыс. руб. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. Москва заняла четвертую позицию, за ней идут Ненецкий автономный округ и Сахалин.

Наименее благополучные по показателю потенциального остатка региональные семьи проживают в республиках Северного Кавказа. На последней строчке — Ингушетия с отрицательным значением минус 16,1 тыс. руб., чуть выше — Чечня и Кабардино-Балкария.

Вячеслав Рыжков