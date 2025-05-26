«Кавказ.РФ» интегрирует искусственный интеллект в инвестиционную карту СКФО

Институт развития «Кавказ.РФ» планирует внедрить технологии искусственного интеллекта в инвестиционную карту региона для упрощения работы с массивом данных о 16 тысячах объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора организации Андрея Цемаховича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы прорабатываем внедрение искусственного интеллекта в инвестиционную карту. Мы стараемся сделать из нее удобный инструмент для инвестора. Очень много сведений, которые сложно воспринимать. Мы пытаемся на основе ИИ упростить использование инвестиционной карты для инвесторов»,— отметил Андрей Цемахович.

По словам замглавы Кавказ.РФ, после внедрения технологий ИИ карта сможет предоставлять полную информацию о подходящих земельных участках, инфраструктуре, ценах и маркетинговых возможностях в ответ на конкретный запрос о реализации определенного проекта.

Инвестиционная карта разработана Минэкономразвития России совместно с правительством Москвы. Она позволяет оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи, искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности.

Николай Аксенов