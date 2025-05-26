Почти половина жителей Кубани посещает различные мероприятия несколько раз в год

В Краснодарском крае 45% жителей посещают различные мероприятия (концерты, фестивали, форумы, выставки и пр.) несколько раз в год. Еще 35% посещают мероприятия раз в год или реже, 17,6% — от одного до трех раз в месяц, 1,8% — раз в неделю или чаще, свидетельствуют результаты опроса сервиса «Анкетолог», подготовленного для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Наиболее популярны интересны респондентам выставки и ярмарки — за них проголосовали 52% опрошенных. Музыкальные фестивали назвали 46% жителей края, театральные постановки — 36%, уличные фестивали — 30%, гастрономические — 25%, спортивные мероприятия — 20%.

Больше половины опрошенных (55%) очень положительно относятся непосредственно к городским мероприятиям (фестивалям, концертам). Свыше трети — скорее положительно, 7,9% — нейтрально. Около 60% посетили бы концерт или музыкальный фестиваль, если бы он проходил в их городе или крае. К бесплатным городским мероприятиям более 70% опрошенных относятся отлично. Более 66% ответили, что обязательно посетили бы городское мероприятие с бесплатным входом.

На музыкальных фестивалях респондентам наиболее интересен жанр «поп» (62%). Далее идут «классика» (47%), «рок» (46%), «джаз и блюз» (28%).

Больше всего в фестивалях опрошенных привлекают живая музыка (81%), атмосфера и люди (60%), новые впечатления (56%), бесплатный вход (43%), разнообразие развлечений (38%), еда и напитки (20%).

На билет на однодневный фестиваль кубанцы готовы потратить чаще всего от 500 до 1 тыс. руб. (33%), от 1 тыс. до 3 тыс. (25%), не более 500 руб. (20%).

Около трети прошенных (35%) считают, что в Краснодарском крае, скорее, мало интересных мероприятий. В то же время 41% ответили, что таких мероприятий вполне достаточно. «Да, очень много» ответили 13% респондентов, «очень мало» — 9%.

Вячеслав Рыжков