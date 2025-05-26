ФСБ задержала 172 нелегальных оружейника в 58 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании 172 человек в 58 российских регионах. По версии службы, они причастны к незаконному обороту и восстановлению оружия в подпольных мастерских.

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), в марте-апреле по местам проживания нелегальных оружейников прошли обыски. Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с МВД и Росгвардией.

Из незаконного оборота изъяли 404 единицы огнестрельного оружия. В частности, найдены пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты, более 136 кг взрывчатых веществ и свыше 56 тыс. патронов. В общей сложности пресечена деятельность 62 подпольных мастерских.

ФСБ сообщала, что с августа по сентябрь пресекла деятельность 124 жителей из 39 российских регионов, причастных к деятельности подпольных оружейных мастерских. Из незаконного оборота было изъято более 330 единиц огнестрельного оружия.