Ставрополье представит инвестпроекты на 355 млрд рублей на форуме в Минводах
В Минеральных Водах начала работу основная деловая программа Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2025). Ставропольский край представит на форуме с более 300 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 355 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Мероприятие проходит при поддержке Президента РФ, Правительства России, Министерства экономического развития и Фонда Росконгресс. Местные власти рассматривают КИФ-2025 как эффективную платформу для расширения деловых контактов и привлечения новых партнеров.