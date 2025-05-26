Ставрополье представит инвестпроекты на 355 млрд рублей на форуме в Минводах

В Минеральных Водах начала работу основная деловая программа Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2025). Ставропольский край представит на форуме с более 300 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 355 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мероприятие проходит при поддержке Президента РФ, Правительства России, Министерства экономического развития и Фонда Росконгресс. Местные власти рассматривают КИФ-2025 как эффективную платформу для расширения деловых контактов и привлечения новых партнеров.

Николай Аксенов