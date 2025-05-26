В Польше призвали запретить ввоз огурцов из России из-за рекорда поставок

Польские аграрии, специализирующиеся на выращивании огурцов, требуют ограничить импорт этой продукции из России из-за рекордного объема поставок на польский рынок весной 2025 года. Об этом сообщает портал O2 со ссылкой на Лукаша Гвиздалу, главу Польской ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах.

По данным Евростата, в январе общий импорт сельхозпродукции из России в Польшу сократился на 79% в годовом сравнении. Тем не менее поставки огурцов из России, по данным Евростата, растут и в марте достигли 2,1 тыс. тонн на сумму €2,7 млн — в 2,5 раза больше показателей февраля и на четверть превышает мартовские показатели 2024 года. За первый квартал 2025 года общий объем российских огурцов на польском рынке составил 3,2 тыс. т. Если текущие темпы сохранятся, будет превышен рекорд 2021 года.

Лукаш Гвиздала отмечает, что ситуация создает нечестную конкуренцию для польских производителей. В Польше тепличные огурцы выращивают с использованием угля для отопления, цена на который значительно выросла из-за геополитической обстановки. В то же время российские производители пользуются собственными энергоносителями, что снижает себестоимость продукции. Это дает российским овощам конкурентное преимущество.

Глава ассоциации призвал полностью прекратить поставки огурцов из России, включая транзит через Белоруссию, указывая на противоречивость позиции Польши, которая поддерживает Украину, но продолжает закупать продукцию у ее оппонентов.