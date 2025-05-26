Единственный кандидат — участник СВО не прошел праймериз ЕР в Башкирии

Станислав Демидович, единственный участник спецоперации на праймериз «Единой России» в Башкирии, занял четвертое место и не смог выдвинуться в кандидаты от партии на дополнительные выборы в совет Уфимского района. Он набрал 160 голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Помимо Станислава Демидовича, принимавшего участие в праймериз как сторонник «Единой России», на выдвижение по 16 одномандатному избирательному округу претендовали еще шесть кандидатов. Победителем предварительного голосования стала сторонник «Единой России» — старший техник администрации Чесноковского сельсовета Елена Жемайтук. Она набрала 423 голоса.

В сентябре 2024 года депутатом райсовета по 16 округу был избран самовыдвиженец —замдиректора ООО «Рефстройпроект» Рустем Даутов. Он сдал мандат после выборов.

Также «Единая Россия» провела праймериз для выдвижения кандидата на выборы в совет Туймазинского района. Там со 170 голосами победила член партии, заведующая детского сада №25 Туймазов Эльвира Валеева.

Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19-го по 25 мая в 57 регионах России.

Идэль Гумеров