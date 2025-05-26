В МИД Турции сообщили о готовящейся встречи Путина и Фидана

Министр иностранных дел Турции Фидан рассчитывает 26 мая провести встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил источник ТАСС в МИД Турции.

По словам собеседника агентства, у господина Фидана также есть намерения провести 26 мая встречи с Владимиром Мединским, помощником президента и главой российской делегации на переговорах с Украиной.

Кроме того, добавил источник в МИД Турции, господин Фидан может провести встречи с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Рабочая поездка Хакана Фидана в РФ запланирован на 26 и 27 мая.