На проект реконструкции путепровода в центре Краснодара направили 115 млн рублей
Власти Краснодара профинансируют разработку проектной документации для реконструкции путепровода на улице Офицерской — от Ростовского шоссе до шоссе Нефтяников — в объеме более 115,5 млн руб. Информация о проведении соответствующего тендера размещена на официальном портале государственных закупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Определение подрядчика запланировано на 17 июня 2025 года. Согласно конкурсной документации, срок выполнения проектных работ установлен с момента подписания контракта до 30 июня 2026 года, при этом полный срок действия соглашения продлится до 15 июля того же года.
Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета муниципального образования город Краснодар. В обязанности подрядчика войдут проведение инженерных изысканий с последующим оформлением технического отчета, а также подготовка проектно-сметной документации для последующего этапа реконструкции объекта.