В тепличном комплексе Аксайского района нашли западный цветочный трипс
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на территории тепличного комплекса в поселке Дорожный Аксайского района западный цветочный трипс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что экспертиза подтвердила заражение одним из опаснейших вредителей (западный цветочный трипс может поразить около 244 видов растения). Его основным признаком является образование некрозов в виде светлых пятен с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.
На территории более 1,4 га ввели карантин, а собственнику земельного участка направят предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.