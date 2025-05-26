В тепличном комплексе Аксайского района нашли западный цветочный трипс

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на территории тепличного комплекса в поселке Дорожный Аксайского района западный цветочный трипс. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что экспертиза подтвердила заражение одним из опаснейших вредителей (западный цветочный трипс может поразить около 244 видов растения). Его основным признаком является образование некрозов в виде светлых пятен с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных, очень мелких пятен.

На территории более 1,4 га ввели карантин, а собственнику земельного участка направят предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Мария Хоперская