«РИА Новости»: санкции могут стать предметом переговоров России и Украины

Западные санкции против России могут стать темой переговоров, но пока рано делать прогнозы, сообщил «РИА Новости» дипломатический источник в Анкаре. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров.

«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от их хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Все будет зависеть от того, как будет идти процесс»,— сказал собеседник агентства.

Он сказал, что пока нет ясности, где именно пройдет новый раунд переговоров. «Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики»,— пояснил он.

Встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая впервые с 2022 года. Стороны договорились провести обмены военнопленными и гражданскими в формате «1000 на 1000», который завершился накануне, 25 мая. Вскоре, согласно заявлениям российских лиц, Россия передаст Украине меморандум, призванный стать основной для дальнейшего диалога по урегулированию конфликта.