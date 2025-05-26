Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с погибшим ребенком под Саратовом

Аткарская межрайонная прокуратура Саратовской области выясняет обстоятельства дорожной аварии, в результате которой погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло накануне, 25 мая, в селе Озерное. Там находившийся за рулем автомобиля «Лада-213100» мужчина сбил несовершеннолетнего, который ехал на велосипеде в попутном направлении. В итоге ребенок погиб на месте.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Также надзорному ведомству предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Павел Фролов