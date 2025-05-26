61% опрошенных жителей Чувашии считают «работой мечты» ту, где не бывает задержек заработной платы. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 61% опрошенных жителей Чувашии считают идеальной работу без задержек зарплаты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ 61% опрошенных жителей Чувашии считают идеальной работу без задержек зарплаты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На втором месте по значимости — возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью (52%). Этот фактор важен для молодежи 18–24 лет — его назвали 63% опрошенных данной возрастной группы.

В тройку основных критериев также вошла достаточная зарплата, покрывающая все затраты (45%).

Среди других значимых факторов отмечены:

уважительное отношение начальства и хороший коллектив (39%);

положительные эмоции от работы вместо стресса (39%);

возможности карьерного роста (33%).

Менее популярными критериями стали удобное расположение работы (27%), безопасность (21%) и гибридный график (18%).

Артём Дергунов