В Воронеже открыли движение по Московскому проспекту

Движение по Московскому проспекту, одной из основных магистральных улиц Воронежа, возобновлено. Об этом поздно вечером 25 мая, в воскресенье, сообщили в управлении дорожного хозяйства облцентра. Движение было перекрыто из-за аварии на канализационном коллекторе диаметром 1 000 мм.

«В ночь с субботы на воскресенье проведена засыпка котлована. В ночь на понедельник специалисты планируют уложить нижний слой асфальтобетона. Полностью открыть движение по Московскому проспекту планируем утром 26 мая»,— сообщал вчера вечером мэр Сергей Петрин.

О повреждении коллектора стало известно утром 20 мая. Ограничения водоснабжения и водоотведения не потребовалось, однако движение на отрезке Московского проспекта было в районе памятника Славы было перекрыто на несколько дней. Изначально планировалось, что на устранение аварии уйдет около двух дней, однако на месте аварии обрушилось крепление котлована.

О том, как устраняли аварию,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова