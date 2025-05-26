В «Новосибирской теплосетевой компании» меняется гендиректор

Генеральным директором ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в СГК) назначен Александр Косов. Максим Рябенко, ранее возглавлявший НТСК, перешел на другую работу, сообщает пресс-служба СГК. «С начала своей работы Александр Косов прошел путь от слесаря по обслуживанию тепловых сетей теплосетевого района АО «Кузбассэнерго» до руководящих постов по ремонту и техперевооружению в ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК)», — отметили в компании.

Александр Косов с мая 2022 года по настоящее время занимает должность начальника управления по ремонтам и инвестициям в технической дирекции ООО «СГК».

В декабре 2024 года мэрия Новосибирска подала к НТСК иск в связи с неисполнением обязательств по концессии для модернизации теплового комплекса города. В своем Telegram-канале глава города Максим Кудрявцев заявил, что по одному из соглашений вложения компании в 81 объект должны были составить 1,5 млрд руб., но фактически НТСК вложила только 680 млн руб. В СГК отметили, что обязательства будут выполнены «вне зависимости от наличия или отсутствия судебных разбирательств».

Соглашение между мэрией Новосибирска и НТСК было заключено в 2023 году сроком на 10 лет на сумму 5,9 млрд руб. Концессия предполагает, что НТСК за свой счет будет проектировать, создавать, реконструировать и эксплуатировать объекты теплоснабжения, а также осуществлять производство и передачу тепловой энергии.

Лолита Белова