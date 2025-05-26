В Новороссийске военные учения запланированы дважды 26 мая

Жителей Новороссийска предупреждают о военных учениях, которые состоятся утром и вечером в понедельник, 26 мая, в акватории морского порта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно информации от Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) учения запланированы в период с 11:00 по 13:00 и с 21:00 по 23:00. Будут отработаны действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани запланированы стрельбы. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие.

Также при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств. Запрет распространяется на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также гидроциклы, виндсерфинг, сапборд и водолазные спуски.

Алена Воробьева