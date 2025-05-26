В Челябинске при пожаре погибла местная жительница

При пожаре на улице Коммунаров в Челябинске погибла местная жительница, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло ночью в квартире на третьем этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю здания. Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Местная жительница из горящей квартиры погибла. Еще одного пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети или электрооборудования.

Виталина Ярховска