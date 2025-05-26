Аэропорт Калуги приостановил работу

Аэропорт Калуги приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения введены с 6:57 мск, сообщила Росавиация. Причиной названа необходимость обеспечить безопасность полетов гражданских судов.

Как правило, подобные ограничения вводят из-за опасности атаки БПЛА. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что силы ПВО с утра сбили над территорией региона 5 БПЛА. Из них 3 дрона уничтожены в Жуковском районе, по одному — в Думиничском районе и на окраине Обнинска. Пострадавших и разрушений нет