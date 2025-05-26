Определен подрядчик для строительства в Перми школы стоимостью 2,9 млрд рублей

Победителем конкурса на право проектирования и строительства общеобразовательной школы в микрорайоне ДКЖ в Перми признано ООО «Рекон Строй». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка была признана соответствующей требованиям конкурса.

Как указано в техническом задании, площадка для строительства расположена в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой, Углеуральской. Четырехэтажная школа должна быть рассчитана на 1440 учащихся. Общая площадь здания — до 25 тыс. кв. м. На площадке школы требуется также построить бассейн объемом 7 тыс. куб. м. Закончить работы и сдать объект необходимо к 31 августа 2028 года. Стоимость контракта составит 2,9 млрд руб.

ООО «Рекон Строй» зарегистрировано в сентябре 2004 года в Перми. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 2,4 млрд руб. Компания являлась поставщиком в четырех государственных контрактах на сумму 4,5 млрд руб., среди этих подрядов — строительство краевого реабилитационного центра стоимостью 1 млрд руб. для детей с ограниченными физическими возможностями.