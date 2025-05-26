Футболисты «Сибири» разгромили «Иртыш» после двух автоголов омичей

В сибирском дерби в группе «Серебро» Второй лиги новосибирская «Сибирь» разгромила «Иртыш». Матч 15-го тура первенства состоялся 25 мая в Омске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В каждом тайме «Сибирь» провела по два безответных мяча, позволивших ей победить с итоговым счетом 4:0. Причем, первые два оказались автоголами — они на счету защитников омичей, срезавших мяч в ворота своей команды в ходе атак гостей. У новосибирцев отличились Евгений Татаринов и Артем Иванов.

За три тура до конца чемпионата «Сибирь» занимает второе место. Она отстает от ивановского «Текстильщика» на шесть очков и опережает кировское «Динамо» на одно. Для попадания в группу «Золото» необходимо финишировать в первой четверке команд.

Валерий Лавский