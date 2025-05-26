Путин встретится с главами российских компаний 26 мая

Президент России Владимир Путин 26 мая встретится с представителями российских российских компаний в честь Дня российского предпринимательства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Как указано в сообщении, среди участников встречи — руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет страны и успешно замещают ушедшие из России бренды, создают рабочие места в регионах, а также осваивают внешние рынки.