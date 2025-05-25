«Большинство машин, которые будут соответствовать требованиям, для этой работы не подойдут»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Портал Autonews собрал топ-7 моделей машин, которые собираются в России, наиболее популярны у российских покупателей и теоретически могут работать в такси. Среди них — Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, Haval Jolion, Haval F7 / F7x, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5. Владелец таксопарка Александр Шапран оценил эти модели с точки зрения их использования для извоза пассажиров и поделился своими выводами с «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Предложенный список автомобилей вызывает вопросы у профессиональных извозчиков. Например, Lada Granta — автомобиль, в котором отсутствует комфорт как для водителя, так и для пассажира. Обычно возникают сложности для посадки пассажира за водителем ростом 185+. По эксплуатации данной модели. Ремень ГРМ — замена по регламенту должна происходить на 40 тыс. км пробега. Это в два-три раза меньше, чем на автомобиле иностранного производства. А по моей личной практике ремень рвется уже на 30 тыс. км. Дроссельная заслонка может выйти из строя уже на 2–3 тыс. км.

Качество резинотехнических изделий оставляет желать лучшего: сайлентблоки в рычагах, “ромашки” и “крабы” (архаичная система из прошлого века) выходят из строя к 40 тыс. км. Внесенные изменения в головку блока цилиндров на восьмиклапанном двигателе привели к удорожанию процедуры регулировки клапанов в семь раз.

Ну и вишенка на торте — Lada Granta, выпущенные в 2022–2023 годах, имеют экологический класс 2, и невозможно внести их в реестр автомобилей такси, например, для курортных территорий. Закон требует, чтобы с 2025 года такси на российских курортах имели 4-й экологический класс.

Теперь о Lada Vesta. Комфорт присутствует, но все, что сказано о Granta, также подходит и к Vesta. Плюс — 16-клапанный двигатель изживает себя к 150 тыс. км пробега. Шрусы не доживают до 100 тыс. км. Коробка-вариатор — как лотерея: может служить долго, а может лечь и на 5 тыс. км.

Lada Aura — удлиненная на 22 см Vesta с такими же проблемами, как и эта модель. А ее продажи говорят о том, что данный автомобиль не востребован, тем более по актуальной, завышенной цене и низком качестве.

Марка Haval. Это исключительно кроссоверы, седанов не существует. Интересные автомобили по достаточно хорошей цене. Но агрегаты оставляют желать лучшего. Турбомотор и преселективный двойной мокрый робот, такое сочетание не очень подходит для такси. Турбины живут 100–150 тыс. км. КПП (робот), если ее не подготовить к тяжелой эксплуатации в такси, может не выдержать и 10 тыс. км. Но в принципе, данная коробка передач себя неплохо зарекомендовала. Проблема только в том, что в случае выхода робота из строя нужна полная замена агрегата. Также на автомобили данной марки сложно поставить газобаллонное оборудование (ГБО), а это огромный минус. И серьезная проблема с кузовными деталями, в случае повреждения их приходится ждать до трех месяцев.

Baic U5 plus. Интересный автомобиль, по очень адекватной цене. Плюсы — хорошее оснащение, двигатель с цепью в приводе ГРМ, цепной привод может прослужить без замены 250–300 тыс. км. Есть возможность поставить ГБО. А это — огромная экономия на топливе и на ресурсе двигателя. Минусы: там, где КПП идет с вариатором, срок службы ограничен, и это очень капризный агрегат.

Какой автомобиль нужен для такси? Надежный, комфортный, недорогой в закупке и эксплуатации, со сроком окупаемости не более трех лет, с возможностью установки ГБО.

Для сегмента «эконом» мы используем Chevrolet Cobalt, который соответствует всем требованиям: двигатель с цепью в приводе ГРМ, возможность установить ГБО (пропан, метан), классическая шестиступенчатая коробка-автомат (надежная как автомат Калашникова). Автомобиль надежный, без проблем выдерживают 300+ тыс. км пробега. Но, к сожалению, он не подпадает под условия локализации. От автомобилей АвтоВАЗа мы давно уже отказались из-за высоких расходов на обслуживание и низкого качества сборки.

Для сегментов “комфорт” и “комфорт+” мы используем Geely Emgrand, Baic U5 plus, Changan разных моделей и европейские марки автомобилей (с пробегами 200+ тыс. км). Хотели закупить новые Hyundai Solaris (HS), но отказались из-за высокой закупочной стоимости и слишком большого срока окупаемости.

Так что, на мой взгляд, из автомобилей, которые предварительно подпадут под условие о локализации производства, большинство малопригодны для работы в такси».