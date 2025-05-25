Семь человек оказались в воде после столкновения мотолодки с толкачом на Каме

Маломерное судно «Казанка» по касательной столкнулось с буксиром-толкачом на судовом ходе на реке Каме — семь человек оказались в воде без спасательных жилетов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Инцидент произошел около 18:00 в водоеме около села Гольяны в Завьяловском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

«В момент столкновения в “Казанке” находились семь человек, в том числе четверо детей: 17-летняя девушка, мальчик 10 лет, девочки 8 и 11 лет. В результате столкновения все оказались в воде без спасательных жилетов. Их спас экипаж толкача»,— сказал главный государственный инспектор по маломерным судам ведомства.

Всем пострадавшим диагностировали переохлаждение легкой степени. Их осмотрели врачи. Потерпевшие направлены на амбулаторное лечение. В МЧС напомнили, что период навигации для маломерных судов еще не открыт.