Ребенок на велосипеде пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Чебоксарах

Шестиклассник пострадал в Чебоксарах около Городской клинической больницы № 1 в результате столкновения на велосипеде с автомобилем скорой помощи. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Чувашии.

ДТП произошло при въезде на территорию больницы. По предварительной информации, школьник двигался по тротуару со стороны проспекта Тракторостроителей.

В результате наезда подросток получил ушиб колена и ссадины. Медики доставили пострадавшего в Детскую республиканскую больницу для обследования.

Влас Северин