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Коммерсантъ FM
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Медведев пригрозил распространить буферную зону до западной части Украины

Замред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если военная поддержка Украине продолжится, то буферная зона распространится почти на всю территорию страны. В своем Telegram-канале он выложил видео, на котором эта зона распространяется почти до границы с Польшей.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так»,— подписал Дмитрий Медведев публикацию на английском языке.

Какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной

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По словам президента России Владимира Путина, армия России уже создает буферную зону безопасности на границе России — она прилегает к Курской, Брянской и Белгородской областям. Впервые президент заговорил о необходимости такой зоны в 2023 году.

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