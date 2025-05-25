Медведев пригрозил распространить буферную зону до западной части Украины

Замред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если военная поддержка Украине продолжится, то буферная зона распространится почти на всю территорию страны. В своем Telegram-канале он выложил видео, на котором эта зона распространяется почти до границы с Польшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так»,— подписал Дмитрий Медведев публикацию на английском языке.

По словам президента России Владимира Путина, армия России уже создает буферную зону безопасности на границе России — она прилегает к Курской, Брянской и Белгородской областям. Впервые президент заговорил о необходимости такой зоны в 2023 году.