По состоянию на 22 мая в медучреждения Татарстана обратились почти 4 тыс. человек после укусов клещей, среди них более 1 тыс. детей. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Татарстане зафиксировали почти 4 тысячи случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2025 году в Татарстане зафиксировали почти 4 тысячи случаев укусов клещей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управлении отмечают, что данные не превышают средний многолетний уровень.

Большинство случаев зафиксировано в Казани — 1 112 человек. В Набережных Челнах зарегистрировано 576 случаев, а в Нижнекамском районе — 361. В Челнах также зафиксирован первый случай боррелиоза: жителя укусил клещ в лесу Нижнекамского района.

С начала года исследовано более 1,8 тыс. клещей. В 258 из них (14,1%) обнаружили возбудителя боррелиоза, в 21 (1,2%) — анаплазмоза, в 13 (0,7%) — эрлихиоза и в 12 (0,5%) — энцефалита. Для снижения риска специалисты провели обработки на площади 2 678,2 гектара, включая летние лагеря, парки и скверы.

Влас Северин