Новая Азия в Sintoho

Азиатский ресторан и бар Sintoho в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg открывает высокий туристический сезон обновленным меню от шеф-повара проекта Бадмы Адучеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф-повар ресторана Sintoho Бадма Адучеев практикует авторский подход к азиатской кухне

Фото: отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg Шеф-повар ресторана Sintoho Бадма Адучеев практикует авторский подход к азиатской кухне

Фото: отель Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg

Более двадцати позиций меню представляют современную гастрономию Сингапура, Токио и Гонконга. Обновленный нигири-сет теперь состоит из тунца блюфин торо, вагю и фуа-гра с копченым угрем; авторский соус «тигровое молоко» сопровождает хамачи — блюдо декорируют цедрой лайма и нитями чили; в салате с зеленым манго вкус фрукта оттеняют ростки сои, морковь, огурец, сок лайма, кинза и арахис. «Пьяного краба» готовят в Шаосинском соусе на основе вина, приправляя блюдо дайконом и сельдереем, а булочки бао наполняют сочной начинкой из тушеных говяжьих ребрышек в сладко-остром соусе.

«Древняя культура приготовления блюд на огне имеет огромное значение для понимания восточной культуры еды, поэтому для нас значимым акцентом стало приготовление блюд в воке»,— комментирует концепцию меню Бадма Адучеев. Стейки рибай и вагю здесь обжаривают в стиле кобэ по японской традиции, предварительно маринуя мясо.

Сингапурская лапша Singaporean Char Kway Teow появилась в меню благодаря рекомендации Давиде Джакомелли, нового главного су-шефа отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg из Сингапура. Это очень насыщенное блюдо из широкой рисовой лапши с яйцом, аргентинскими креветками, ростками сои и чикувой — японским фишкейком из палтуса или сибаса. Бадма Адучеев создал и оммаж сингапурскому гастрономическому хиту — королевскому крабу, которого в Сингапуре готовят целиком в пряном соусе чили с томатами. Шеф разработал авторский соус чили, дополнив блюдо ферментированным желтком и свежей зеленью.

Десертную карту шеф-кондитер отеля Вячеслав Кучеренко пополнил двумя десертами. В основе десерта «Калабаш» — мусс на основе чая Earl Grey с мармеладом из глинтвейна и воздушным рисом. Его необычное название и форма связаны с сосудом из высушенной тыквы, который использовался для хранения продуктов. Десерт «Сакура» напоминает цветущее дерево, под шапкой лепестков скрываются мусс с сакурой и личи, бисквит на белом шоколаде и жасминовая панакота.

Елена Федотова