Метеорологи раскритиковали прогноз «Яндекс Погоды» о самом жарком лете

Пресс-служба «Яндекс Погоды» сообщила, что лето 2025 года в России будет заметно жарче, чем в предыдущие годы. Высокие температуры прогнозируются во всех городах-миллионниках, в ряде регионов возможна засуха. Это заявление встретило критику со стороны метеорологов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что не существует методов прогнозирования экстремальной погоды летом. «Самое жаркое или самое холодное — это за пределами современных научных знаний. Поэтому, как только слышите вы, что будет самое жаркое лето, нужно спрашивать: "А где познакомиться с вашим методом прогноза?"»,— сказал он.

Чушью заявления о самом жарком лете назвал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается на один-два градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10–20%»,— написал он в своем Telegram-канале. Господин Тишковец добавил, что лето в средней полосе России будет хорошее.