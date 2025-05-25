Власти чистят Береговое

Власти Ялты через суд добиваются освобождения прибрежного участка в поселке городского типа Береговое от спорных построек, принадлежащих компании «Верона-Крым». Суд уже ввел запрет на их регистрацию, основное заседание по делу отложено до 3 июля. Юристы отмечают, что подобные иски по прибрежной зоне судами часто удовлетворяются.



Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Крым частично удовлетворил заявление администрации города Ялты о принятии обеспечительных мер в рамках имущественного спора с ООО «Верона-Крым» и Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру. Предметом разбирательства являются объекты недвижимости, расположенные на земельном участке в поселке городского типа Береговое. Суд временно запретил осуществление каких-либо регистрационных действий в отношении указанных объектов.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Верона-Крым» зарегистрировано в Симферополе в 2017 году. Основной вид деятельности — выращивание масличных культур. Единственный учредитель и генеральный директор компании — Игорь Чуркин.

Ранее власти Ялты не разрешили компании использовать участок, на котором расположены спорные строения, в туристических целях. Соответствующее постановление №516-п, опубликовано на сайте администрации курорта.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в администрации Ялты, земельный участок является муниципальной собственностью. В период действия украинского законодательства участок был передан в аренду частному предприятию. В 2018 году находившиеся на участке объекты капитального строительства, включая подпорные стены, внутреннюю дорогу и ограждение, были проданы компании «Верона-Крым». Однако в 2022 году договор аренды был расторгнут в судебном порядке, после чего муниципалитет инициировал исковое производство, потребовав прекратить право собственности на объекты и снять их с кадастрового учета «с учетом необходимости дальнейшего использования участка в интересах жителей муниципального образования».

Администрация Ялты, ссылаясь на положение ст. 130 Гражданского кодекса РФ, также настаивает на том, что упомянутые объекты, в частности подпорные стены, не обладают признаками самостоятельных объектов недвижимого имущества, поскольку являются вспомогательными сооружениями. Следовательно, право собственности на них не может быть зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством.

Если подпорные стены являются вспомогательной инфраструктурой и не имеют самостоятельной хозяйственной ценности (например, не используются отдельно от основного объекта и не выполняют самостоятельной функции), то право собственности на них как на отдельные объекты недвижимости не подлежит регистрации.

ООО «Верона-Крым» ранее уже обращалось в суд по вопросам правового статуса построек, расположенных на том же участке. В 2022 году компания подала иск в адрес предприятия «Кастрополь 2006» с требованием признать за собой право собственности на ряд объектов по указанному адресу. Арбитражный суд Республики Крым тогда удовлетворил иск в полном объеме, признав право компании на склад (20,4 кв. м), мазутохранилище (122 кв. м), подсобное помещение, подпорные стены, внутреннюю дорогу и ограждение.

Компания «Верона-Крым» попыталась обжаловать решение о принятии обеспечительных мер в 21-м арбитражном апелляционном суде, однако жалоба была возвращена без рассмотрения.

Как пояснил управляющий партнер юридической компании «Деловой Крым» Дмитрий Лифшиц, в подобных делах суды тщательно оценивают соблюдение строительных и экологических норм.

«Если объекты построены без необходимых разрешений или с нарушением охранных режимов, суд, скорее всего, встанет на сторону администрации. По прибрежной зоне такие иски удовлетворяются достаточно часто, особенно если отсутствуют документы, подтверждающие законность застройки. В условиях активной зачистки Южного берега Крыма от самостроев органы местного самоуправления и суды часто действуют в интересах сохранения природного ландшафта, охраны прибрежных территорий и соблюдения экологических стандартов. Такой тренд усиливается в последние годы, особенно в отношении объектов, построенных на территориях с особыми условиями застройки (например, в зоне санитарной охраны водоемов, водоохранных зонах или в прибрежной полосе)»,— отметил он.

Вместе с тем юрист говорит, что суд не всегда принимает решение о сносе спорных объектов. В отдельных случаях, если, например, подпорные стены играют ключевую роль в укреплении склона или берега, их демонтаж может быть признан нецелесообразным. Тогда суд может ограничиться возложением на собственника обязательств по приведению сооружений в надлежащее и безопасное состояние. Однако такая мера возможна лишь при условии отсутствия серьезных нарушений и потенциальной угрозы для окружающей среды.

Представители компании «Верона-Крым» комментарии по поводу разбирательства не предоставили.

Богдан Кобец