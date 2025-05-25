Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП под Астраханью

Прокуратура приступила к проверке по факту дорожной аварии в Астраханской области, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло примерно в 13:35 сегодня, 25 мая, на 35-м км автодороги «Астрахань — Марфино». Там столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Чери Тигго».

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Их количество не уточняется. На место происшествия выехал зампрокурора Володарского района Вахид Исламов.

Павел Фролов