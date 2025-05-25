Прокуратура начала проверку после падения лифта с детьми и взрослыми в Астрахани

Прокуратура приступила к проверке по факту падения лифта в многоквартирном доме Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно имеющимся сведениям, около 13:00 сегодня, 25 мая, в многоквартирном доме по ул. Куликова Кировского района упал лифт с шестого на первый этаж. Сработала аварийная остановка.

На момент происшествия в лифте находились пять человек, включая двоих детей в возрасте четырех и семи лет. Один из несовершеннолетних пострадал. В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить обстоятельства произошедшего и действия ответственных должностных лиц.

Павел Фролов