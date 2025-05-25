Сергей Брин отдал на благотворительность $700 млн в акциях Google

Один из основателей Google Сергей Брин отдал на благотворительность 4,1 млн акций компании стоимостью около $700 млн. Это следует из заявления, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на прошлой неделе. Сейчас состояние господина Брина оценивается в $143 млрд, он находится на десятом месте в списке богатейших людей планеты по версии Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeffrey Dastin / Reuters Фото: Jeffrey Dastin / Reuters

Накануне, 24 мая, семья господина Брина сообщила, что большая часть пожертвований была направлена в Catalyst4 — некоммерческую организацию, основанную Сергеем Брином в 2021 году для поддержки исследований заболеваний центральной нервной системы и поиска решений для борьбы с изменением климата. Она получила в тот день более $500 млн. Еще двумя получателями стали фонд семьи Брина и фонд Майкла Дж. Фокса, который поддерживает исследования болезни Паркинсона.

Сергей Брин регулярно направляет средства на благотворительность. Он жертвовал свои акции Google в мае и в ноябре прошлого года.

Кирилл Сарханянц