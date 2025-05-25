В станице Староминской Краснодарского края горит мансарда многоквартирного дома

Пожар охватил 1,2 тыс. кв. м мансарды трехэтажного многоквартирного дома по улице Маршала Жукова в Староминском районе, все 60 жителей эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-службы регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава Староминского района Алексей Кияшко прибыл на место происшествия, где работают все экстренные службы: пожарные, медики, правоохранители и представители местной власти. «Все силы района задействованы для ликвидации последствий и поддержки людей. Все жители эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет. Организовал оперативный штаб, который координирует работу всех экстренных служб»,— сообщил он.

В тушении возгорания участвуют 73 специалиста и 25 единиц техники. По предварительным данным, пламя вспыхнуло в квартире на третьем этаже и перекинулось на мансарду дома.

Лия Пацан