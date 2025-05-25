Полиция задержала приезжих, угрожавших девочкам-подросткам оружием в селе Небуг

Полиция Краснодарского края задержала двух приезжих мужчин, которые угрожали оружием и стреляли в воздух после того, как девочки-подростки отказались с ними знакомиться в селе Небуг Туапсинского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

Как пишет «Кубань-24», получив отказ, один из нарушителей достал пистолет и произвел несколько выстрелов в воздух. Родители пострадавших обратились в правоохранительные органы.

Вскоре полицейские остановили «Ладу Приору» на федеральной трассе Джубга — Сочи. В машине находились подозреваемые — двое граждан из соседней республики 22 и 30 лет.

Следственный отдел ОМВД России по Туапсинскому району инициировал уголовное разбирательство по статье 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Лия Пацан