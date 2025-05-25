До четверти века за инсайд

К отмечает юрист практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Светлана Желудкова, Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведет работу совместно с ФБР и ежеквартально напоминает инсайдерам о гражданской и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдов. «В самых экстремальных сценариях американское федеральное регулирование предусматривает ответственность за мошенничество на бирже в виде лишения свободы вплоть до 25 лет»,— указывает она.

По словам старшего юриста адвокатского бюро «Пропозитум» Павла Григорьева, в Великобритании, согласно ст. 52 Закона об уголовном судопроизводстве 1993 года, продажа ценных бумаг (в том числе через брокера) после получения сведений, которые могут повлиять на их ценообразование на фондовом рынке, считается преступлением и карается тюремным заключением сроком до десяти лет.