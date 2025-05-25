Дело о гибели 17-летнего подростка на теплотрассе возбуждено в Новосибирске

Следственное управление СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели в Новосибирске 17-летнего подростка.

Как установило следствие, в период с 15 по 19 мая 2025 года сотрудники коммерческой компании проводили ремонт теплотрассы в Дзержинском районе. Но мер по надлежащей установке защитного ограждения и предупреждающих знаков они не приняли. В результате подросток упал в траншею и погиб.

Следователи изъяли документацию, связанную с проведением работ по ремонту теплотрассы, и проводят допрос должностных лиц организации. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СКР.

Михаил Кичанов