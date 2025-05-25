Лавров: на мировой арене идет борьба добра со злом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в современном мире продолжается борьба добра со злом, при этом именно добро в понимании России одерживает победу. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, а также в ходе церемонии вручения ордена Андрея Первозванного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам господина Лаврова, у России существует свое добро, которое отличается от западных представлений и именно оно побеждает. «У нас такого „добра“ навалом, как на Западе. У нас свое добро есть. И именно оно побеждает»,— подчеркнул министр. Он заявил, что Запад часто провозглашает себя носителем добра, однако у России своя собственная ценностная система, которая сильнее и справедливее.